Suspension des activités de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé, ce jeudi 14 mai 2026, avoir été notifiée par la présidence du gouvernement d’une décision de gel de ses activités pour une durée d’un mois.

L’OTJM rappelle dans un communiqué qu’elle s’apprêtait à tenir, ce vendredi, une conférence de presse très attendue pour y présenter une étude alarmante sur l’état de la santé publique en Tunisie. Ce rapport devait notamment aborder la recrudescence des violences contre le personnel soignant et les failles de sécurité dans les hôpitaux.

En raison de ce gel immédiat, l’événement a été reporté d’un mois. L’organisation souligne, par ailleurs, qu’elle ne perçoit aucune subvention de l’État ni aucun don étranger : son financement repose exclusivement sur les cotisations et les contributions de ses membres.

« L’organisation dont les activités ont été gelées aujourd’hui reprendra son action, son militantisme et sa défense du secteur de la santé publique ainsi que du droit du citoyen à une santé digne », conclut le communiqué.

Y. N.