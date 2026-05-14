L’oléoculture tunisienne présentée à Nyons, en France  

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a pris part à une visite de travail organisée les 11 et 12 mai 2026 à Nyons, en France, dans le cadre du renforcement de la coopération tuniso-française dans le secteur de l’huile d’olive.

Cette mission, qui a réuni une délégation tunisienne composée de représentants de plusieurs ministères et structures spécialisées, a permis au Cepex de promouvoir le savoir-faire tunisien et de mettre en valeur les opportunités de partenariat et de développement des exportations de l’huile d’olive tunisienne sur le marché français.

Organisée par le Consulat de Tunisie à Grenoble, en collaboration avec le Comité de jumelage Sfax-Grenoble et l’association Tunisie l’Olivier, la visite a donné lieu à plusieurs rencontres avec les principaux acteurs français de la filière oléicole, notamment France Olive, des producteurs, des moulins à huile ainsi que la coopérative oléicole de Nyons.

Le programme a également comporté des visites de terrain, dont une exploitation agricole modèle et un moulin à huile, offrant aux participants l’occasion de découvrir l’expérience française en matière de qualité, d’appellations d’origine, de commercialisation et de promotion des produits oléicoles.

En marge de cette mission, le Cepex a participé à une conférence sur le thème «Valorisation de l’huile d’olive et perspectives de coopération tuniso-française», aux côtés d’autres institutions tunisiennes, dont le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (Packtec) et l’Institut de l’Olivier. Les intervenants tunisiens ont présenté les atouts de l’huile d’olive tunisienne, ses perspectives d’exportation ainsi que les opportunités de coopération entre les deux pays dans ce domaine.

La conférence a réuni des professionnels, des opérateurs économiques, des chercheurs et des acteurs intéressés par la filière oléicole. Les échanges ont suscité un vif intérêt auprès des professionnels français souhaitant mieux connaître les spécificités de l’huile d’olive tunisienne, produit emblématique du patrimoine national et secteur stratégique pour l’économie tunisienne.

L’événement a également été marqué par une exposition d’huiles d’olive tunisiennes ainsi qu’une séance de dégustation mettant en avant la diversité et la qualité des produits tunisiens.

À noter que le marché français constitue la cinquième destination des exportations tunisiennes d’huile d’olive, avec une part de 3,1 % des exportations totales du secteur en 2025.