L’Ambassade des Pays-Bas au cœur de l’initiative «Taktouk Ydour» au Kef

L’ambassade des Pays-Bas est revenue sur l’évènement « Taktouk Ydour » organisé ce week-end au Kef, porté par le projet CinemaTdour pour promouvoir la justice administrative.

Cette initiative originale utilise la culture comme levier pour éclairer les citoyens sur un sujet souvent méconnu : leur droit d’accès à la justice administrative.

Lors de cet évènement, le septième art a d’abord pris place au centre de la cité, offrant aux enfants et aux habitants des projections cinématographiques qui ont servi de point de départ à la réflexion.

Des rencontres ont été ensuite organisées avec les médiateurs du projet, qui ont pu témoigner de leur expérience de terrain et détailler les activités de sensibilisation menées quotidiennement pour rapprocher l’administration du citoyen.

La visite a également permis d’établir un dialogue constructif avec les organisations de la société civile locales, mettant en lumière le travail et l’engagement constant des acteurs associatifs au Kef.

Notons que les représentants de l’ambassade ont profité de cette escale pour s’imprégner de la richesse historique et culturelle de la région, décrivant cette immersion comme une expérience particulièrement enrichissante, ajoute encore l’ambassade, en précisant que cette action s’intègre dans une stratégie globale de sensibilisation sur l’accès à la justice administrative, coordonnée par Democracy Reporting International (DRI) Tunisia et CinemaTdour.

Y. N.