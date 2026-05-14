Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organiser le salon multisectoriel des produits tunisiens à Amman en Jordanie du 5 au 7 Juillet 2026. Le but est de promouvoir les produits tunisiens sur le marché jordanien et offrir toutes les opportunités possibles pour les introduire et renforcer leur présence sur ce marché.

Le salon se présente comme un évènement de prospection et de contact B2B et vise à exposer une large variété de produits tunisiens aux importateurs et distributeurs jordaniens et aux opérateurs économiques des pays limitrophes.

Les secteurs concernés sont l’agroalimentaire (dattes, boissons et jus, conserves, biscuits, sucreries, chocolats, fromages, confitures, pâtes alimentaires…), le prêt à porter et cuir et chaussures (homme-femme-enfant, vêtement de travail, chaussures, sacs en cuir), les matériaux de construction (céramique, ciment colle, produits d’étanchéité, articles sanitaires…), les produits et équipements électriques (électroménager, disjoncteurs, fourniture électrique, lampes électriques…) ; les médicaments et dispositifs médicaux (pansements, perfuseurs, prothèses…) ; les cosmétiques et tourisme.

Les entreprises souhaitant participer à ce salon sont invitées à manifester leur intérêt par email à l’adresse suivante : amnasri@tunisiaexport.tn