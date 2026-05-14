Météo | Pluies et vents forts attendus cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit une dégradation des conditions météorologiques pour cette nuit, annonçant des pluies et des vents forts dans différentes régions.

​Le ciel sera marqué par des nuages parfois denses, accompagnés de pluies éparses qui concerneront d’abord le sud et les hauteurs ouest, avant de s’étendre localement aux régions côtières de l’Est.

Un vent de secteur ouest, soufflant avec une intensité forte sur le sud, les hauteurs et les côtes est, ajoute la même source.

​Les températures afficheront des valeurs comprises entre ​16°C et 21°C sur le nord, le centre et les zones côtières du sud et entre ​22°C et 27°C sur le reste du pays.

Y. N.