Tunisie | L’État reconnaît enfin l’artiste… pour l’encadrer !

L’adoption, en ce mois de mai 2026, de la loi sur le statut de l’artiste et les métiers artistiques marque une étape importante dans l’histoire culturelle de la Tunisie. Après des décennies de précarité et de flou juridique, l’État reconnaît enfin l’artiste comme un travailleur bénéficiant de droits sociaux et d’un cadre professionnel. Pour beaucoup, cette réforme vient réparer un vide ancien dans un secteur où des générations de créateurs ont travaillé sans protection sociale, sans retraite et souvent sans véritable statut. (Photo: Pièce « Quatrième humain » de Taoufik Jebali).

Abdelhamid Larguèche *

Cette avancée répond à une réalité longtemps ignorée : celle d’un monde culturel vivant mais fragile, porté davantage par l’endurance individuelle que par une politique publique structurée. Sous cet angle, la loi constitue indéniablement un progrès.

Pourtant, derrière cette reconnaissance nécessaire apparaît une interrogation plus profonde sur la manière dont l’État envisage désormais la création artistique.

Entre protection sociale et encadrement institutionnel

Le texte révèle rapidement une ambiguïté centrale. En cherchant à protéger les artistes, il introduit aussi une logique d’encadrement administratif qui transforme progressivement la création en activité réglementée. L’art cesse alors d’être seulement un espace de liberté pour devenir un domaine soumis à des mécanismes de validation institutionnelle.

Or la création artistique échappe souvent aux structures établies. Elle naît dans les marges, dans l’expérimentation, parfois dans la contestation. Les grandes ruptures esthétiques ont rarement émergé des cadres officiels ; elles sont venues d’artistes autodidactes, de voix dissidentes ou de figures longtemps exclues des institutions culturelles.

La question sensible de la légitimité artistique

L’obligation d’une carte professionnelle illustre cette tension. Présentée comme un outil d’organisation et de protection sociale, elle soulève néanmoins une question essentielle : Qui décide de ce qu’est un artiste ? Et selon quels critères cette reconnaissance sera-t-elle accordée ?

Le dramaturge tunisien Taoufik Jebali résumait cette inquiétude par une formule devenue emblématique : «L’artiste n’a pas besoin d’un permis pour créer.» Derrière cette phrase se trouve toute la difficulté du débat. Dès lors qu’une administration devient capable de définir officiellement la légitimité artistique, le risque d’une normalisation culturelle apparaît.

Une réforme dans un contexte politique particulier

Ces interrogations prennent une dimension plus sensible encore dans le contexte tunisien actuel, marqué par un renforcement du rôle de l’État et par des débats persistants autour des libertés publiques.

Plusieurs artistes et intellectuels craignent moins le contenu immédiat de la loi que les usages qui pourraient en être faits à l’avenir.

Le danger ne réside pas forcément dans les dispositions actuelles du texte, mais dans les possibilités d’interprétation administrative qu’il ouvre.

Toute bureaucratie culturelle produit, avec le temps, ses commissions, ses critères implicites et parfois ses formes de clientélisme. Le risque est alors de voir apparaître une culture de conformité, où l’artiste reconnu devient celui qui demeure compatible avec l’institution.

Une loi davantage sociale que culturelle

La principale limite du texte tient peut-être à sa nature profondément administrative. La loi détaille les questions de contrats, de couverture sociale, de régulation et d’organisation professionnelle, mais elle reste beaucoup plus discrète sur les principes culturels eux-mêmes.

Elle évoque peu la liberté esthétique, le rôle critique de l’artiste ou la nécessité de protéger l’expérimentation et les formes de création subversives. Or une politique culturelle ne consiste pas uniquement à gérer un secteur professionnel ; elle doit aussi préserver la capacité d’une société à produire du doute, de la dissonance et de la critique.

Le paradoxe de la reconnaissance

Le paradoxe de cette réforme apparaît alors clairement. La loi cherche à sortir les artistes de la précarité, mais elle risque simultanément de les inscrire dans une nouvelle dépendance institutionnelle. Elle reconnaît leur dignité sociale tout en soumettant cette reconnaissance à des mécanismes administratifs de validation.

Elle protège l’artiste comme travailleur, sans toujours protéger avec la même force l’artiste comme conscience libre.

C’est toute la fragilité du texte : vouloir sécuriser la création sans pleinement accepter que l’art tire précisément sa vitalité de ce qui échappe aux cadres et aux autorisations.

Cette loi restera probablement une étape importante dans l’évolution du paysage culturel tunisien. Elle répond à des besoins réels et corrige des injustices anciennes. Mais elle ouvre aussi un débat essentiel sur la place de l’État dans le champ artistique.

Une démocratie peut soutenir les artistes et leur garantir des droits sociaux. Elle peut financer la culture et protéger les créateurs contre la précarité. Mais dès qu’elle commence à définir officiellement qui mérite ou non le statut d’artiste, elle entre dans une zone délicate où l’administration risque progressivement de remplacer la liberté comme source de légitimité culturelle.

* Historien.