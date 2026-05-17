Aucun cas d’hantavirus n’a été enregistré en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé ce dimanche 17 mai 2026, dans un communiqué, qu’aucun cas d’hantavirus n’a été recensé en Tunisie à ce jour, tout en exhortant les citoyens et les médias à ne pas se laisser induire en erreur par des rumeurs ou des informations non fiables, et à se fier uniquement aux communiqués officiels du ministère et ceux des organisations sanitaires internationales compétentes.

Le ministère a également conseillé aux voyageurs de suivre les recommandations sanitaires générales pendant leurs déplacements, de respecter les règles d’hygiène, d’éviter tout contact avec les rongeurs ou leurs excréments, et de contacter les autorités sanitaires en cas de fièvre ou d’essoufflement après un retour de zones où ce virus est connu pour être présent.

Le ministère de la Santé a confirmé qu’il surveille, en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres organismes sanitaires internationaux compétents, l’évolution de l’épidémie de hantavirus récemment détectée parmi les passagers d’un navire de croisière international ayant navigué en Amérique du Sud et en Antarctique.

Selon les dernières données de l’OMS, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et d’autres autorités sanitaires compétentes, le nombre de cas confirmés et suspects demeure limité et fait l’objet d’une surveillance sanitaire étroite et d’un traçage des contacts.

Les enquêtes épidémiologiques et de laboratoire en cours indiquent que les cas recensés sont liés à une souche connue sous le nom de virus Andes, un type de hantavirus présent dans certaines régions d’Amérique du Sud. Cette souche se caractérise, dans des conditions spécifiques et limitées, par sa capacité à se transmettre d’une personne à l’autre par contact étroit et prolongé, mais elle ne se propage pas facilement dans la vie quotidienne courante.

Les enquêtes épidémiologiques et le traçage des contacts ont permis d’identifier les personnes exposées, qui ont été placées en isolement et font l’objet d’un suivi médical conformément aux protocoles établis. À ce jour, aucun signe de transmission communautaire généralisée n’a été constaté.

Le ministère a réaffirmé son engagement à suivre l’évolution de la situation sanitaire mondiale et à renforcer le système de vigilance sanitaire, de surveillance épidémiologique, de préparation et de réponse, notamment par le biais des points d’entrée et des services concernés, afin d’assurer une détection précoce et une réponse rapide à toute évolution potentielle.

Traduit de l’arabe.

I. B.