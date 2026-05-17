La Tunisie compte 12 000 patients dialysés

Des statistiques récentes indiquent que le secteur de la néphrologie en Tunisie est confronté à des défis croissants, avec près de 12 000 patients dialysés, dont 1700 sont en attente de transplantation rénale, alors que le pays pratique en moyenne entre 120 et 130 opérations par an. Ces chiffres représentent un défi et un coût sanitaires importants pour l’État, la société et les caisses de sécurité sociale.

Dans ce contexte, la Société tunisienne de néphrologie, de dialyse et de transplantation (STNDT) a souligné l’importance du dépistage précoce comme mécanisme fondamental pour prévenir l’évolution vers l’insuffisance rénale chronique. Elle affirme que la transplantation rénale demeure la solution optimale et l’alternative médicale et économique la plus efficace par rapport à la dialyse. Cela implique de promouvoir une culture du don d’organes et de développer le cadre législatif et logistique nécessaire dans ce domaine.

Dans ce contexte, l’association a organisé une journée nationale de sensibilisation au dépistage précoce de l’hypertension ce dimanche 17 mai 2026, dans un centre commercial à l’Ariana, sous le slogan «Connaissez votre tension artérielle… Protégez vos reins».

Dans un communiqué, la STNDT indique que cet événement, coïncidant avec la Journée mondiale de l’hypertension, visait à sensibiliser le public au lien étroit entre les troubles de la tension artérielle et la fonction rénale. Des contrôles de tension artérielle gratuits et des mesures immédiates ont été proposés aux présents et des campagnes de sensibilisation organisées dans tout le pays.

L’hypertension artérielle est considérée par les experts comme un «tueur silencieux» et la deuxième cause d’insuffisance rénale en Tunisie. Son danger réside dans le fait qu’elle peut rester asymptomatique jusqu’à un stade avancé, endommageant ainsi les minuscules vaisseaux sanguins des reins.

Outre des dépistages gratuits, le programme comprenait des ateliers de sensibilisation aux mesures préventives, telles que la réduction de la consommation de sel, la pratique régulière d’une activité physique et l’évitement de l’usage abusif de médicaments et d’analgésiques susceptibles de provoquer une insuffisance rénale aiguë.

I. B.