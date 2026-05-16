Rayen Hamzaoui | La famille clarifie la situation face aux rumeurs de libération imminente

Suite à une vague de publications et d’appels à un rassemblement pour le 17 mai 2026 circulant sur les réseaux sociaux ces dernières heures, la famille de Rayen Hamzaoui a décidé de clarifier la situation.

Dans une note teintée d’émotion et de prudence, son père, Riadh Hamzaoui, a tenu à mettre les choses au clair concernant la date du 17 mai, évoquée par de nombreux internautes comme le jour de la libération de l’ancien maire d’Ezzahra.

Tout en se disant touchée par cet élan de solidarité, la famille Hamzaoui a formellement démenti détenir des informations concrètes à ce jour : « La famille ne dispose d’aucune donnée précise ou officielle concernant la date exacte de sa sortie», lit-on dans la publication partagée par son père.

Ce dernier a ainsi appelé à ne pas céder aux rumeurs et à ne pas se déplacer inutilement, afin d’éviter de « longues heures d’attente » basées sur des spéculations virtuelles. Au-delà de cette mise au point, le communiqué se veut un cri du cœur pour préserver l’intimité et la santé mentale du jeune homme. Après une incarcération prolongée, le retour à la liberté est une étape cruciale qui nécessite calme et sérénité.

La famille rappelle qu’elle ignore encore l’impact réel de ces « années d’absence et de souffrance » sur l’état physique et psychologique de Rayen, insistant sur le besoin d’un cocon familial : « À sa sortie, Rayen devra être entouré exclusivement de sa famille, à l’abri de toute source de pression ou de surmédiatisation ».

M. Hamzaoui n’a pas manqué d’exprimer sa profonde reconnaissance et sa gratitude envers les habitants d’Ezzahra, les amis et les citoyens qui se sont mobilisés. « Nous n’oublierons jamais votre affection et votre précieux soutien », conclut-il.

Y. N.