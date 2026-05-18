75 000 à 100 000 Tunisiens atteints de maladie cœliaque

L’Association tunisienne de la maladie cœliaque (ATMC) organise une journée de sensibilisation à la maladie cœliaque le samedi 23 mai 2026, avenue Habib Bourguiba à La Marsa, Tunis. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie cœliaque, célébrée chaque année le 18 mai, et vise à mieux faire connaître cette maladie, ses symptômes et les moyens de vivre avec.

Le but est également de créer des liens avec les patients et leurs familles, d’inciter les fabricants à proposer des produits sans gluten, seul traitement de la maladie cœliaque, et à sensibiliser le public à la gravité de cette maladie, qui touche environ 75 000 à 100 000 Tunisiens.

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune chronique de l’intestin grêle déclenchée par l’ingestion de gluten, présent dans le blé, le seigle et l’orge . Chez les personnes atteintes, le gluten provoque la destruction de la paroi intestinale, entraînant une malabsorption.

Les symptômes de la maladie comprennent la diarrhée ou la constipation chroniques, des douleurs abdominales et des gaz, des nausées et des vomissements, de la fatigue, une perte de poids, des douleurs articulaires, l’ostéoporose et un retard de croissance chez l’enfant.

Le président de l’ATMC, Dr Mongi Ben Hariz, a appelé les autorités compétentes à accélérer la mise en œuvre de l’allocation mensuelle de 130 dinars destinée aux patients cœliaques inscrits à la sécurité sociale. Il a considéré cette mesure comme un progrès vers la reconnaissance des droits des patients cœliaques et de leurs familles et un soutien pour faire face au coût élevé des aliments sans gluten.

L’ATMC, fondée en 2003, œuvre à sensibiliser le public à la maladie et identifier ses symptômes courants, tout en soulignant les principaux obstacles rencontrés par les personnes atteintes en Tunisie, notamment le prix élevé des produits alimentaires sans gluten et la difficulté à se les procurer, en plus de discuter des programmes d’aide destinés aux familles nécessiteuses, de fournir des cliniques médicales et de faciliter les moyens de vivre sainement avec cette maladie grâce à un régime alimentaire totalement exempt de gluten.

I. B.