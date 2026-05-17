Ezzahra | Rayen Hamzaoui libre et heureux parmi les siens

Une page lourde de souffrances se tourne pour les proches de l’ancien maire de la ville d’Ezzahra, Rayen Hamzaoui, qui a été libéré ce dimanche 17 mai 2026.

Dès l’annonce de sa libération par le président de son comité de défense, la banlieue sud de Tunis s’est embrasée de joie. À Ezzahra, c’est une véritable atmosphère de fête qui s’est installée pour célébrer le retour de Rayen Hamzaoui.

Après trois années de détention dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État 2 », sa sortie de prison a déclenché une vague d’émotion et de ferveur populaire dans sa ville, mais aussi partout en Tunisie.

L’ancien maire reste très apprécié tant sur le plan humain que pour son engagement en tant que responsable local, les habitants d’Ezzahra saluant un travail accompli avec conscience et intégrité.

Arrêté en mai 2023, Mohamed Rayen Hamzaoui n’a cessé de clamer son innocence face à des accusations particulièrement lourdes, incluant le complot contre l’État et l’incitation à la violence.

Son parcours judiciaire aura été marqué par d’importants rebondissements. Alors qu’il avait initialement écopé d’une lourde peine de 12 ans de prison, la rétractation du principal témoin à charge devant le juge d’instruction a grandement fragilisé l’acte d’accusation. Sa peine a finalement été réduite à trois ans de prison, assortie de deux ans de surveillance administrative.

Ayant entièrement purgé cette peine révisée, il a quitté définitivement sa cellule pour retrouver, ce dimanche, la chaleur du foyer familial. Loin des tribunaux, il savoure désormais le bonheur d’être libre au milieu des siens.

Y. N.