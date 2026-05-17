40 % des hypertendus en Tunisie reçoivent un traitement

Le président de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation (STNDT), le Dr Habib Skhiri, a déclaré ce dimanche 17 mai 2026 que seulement 40 % des patients diagnostiqués hypertendus reçoivent un traitement, soulignant le lien étroit entre cette maladie et les maladies rénales.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’hypertension, célébrée chaque année le 17 mai, le Dr Skhiri a expliqué qu’environ 2,4 millions de personnes en Tunisie souffrent d’hypertension, mais que seulement 49 % d’entre elles ont été diagnostiquées, et parmi ces derniers seulement 16 % ont atteint leurs objectifs de traitement.

Ces statistiques, documentées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport de 2025, montrent que la prévalence de l’hypertension chez les 30-79 ans est de 36 %, contre 34 % au niveau mondial.

«Cette maladie est facile à diagnostiquer, mais en réalité, de nombreux patients ne sont pas diagnostiqués», a souligné Dr Skhiri, ajoutant que l’hypertension constitue l’une des principales causes de mortalité et une cause majeure de maladies cardiovasculaires. Et que le nombre de patients souffrant d’hypertension augmente régulièrement depuis des années, l’obésité étant le principal facteur de risque, suivie du diabète et des maladies rénales.

L’hypertension est une maladie silencieuse et les personnes présentant des symptômes précoces doivent mesurer rapidement leur tension artérielle, notamment en cas de maux de tête, de vision trouble ou d’acouphènes, a indiqué le néphrologue.

Les patients diabétiques et obèses, ceux exposés constamment au stress et à l’anxiété, ceux ayant des antécédents familiaux de maladies rénales ou d’hypertension, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de troubles du sommeil et les fumeurs doivent surveiller régulièrement leur tension artérielle, car ils présentent un risque accru de développer une hypertension, a-t-il encore averti

Le praticien a conseillé aux patients souffrant d’hypertension d’adopter un mode de vie sain : perdre du poids, suivre un régime alimentaire équilibré, réduire sa consommation de sel, augmenter sa consommation de potassium (présent dans les fruits et légumes), éviter l’alcool et le tabac, et pratiquer une activité physique régulière ainsi que des techniques de relaxation telles que la méditation et les exercices de respiration contrôlée.

Il a également été mentionné que de nouvelles unités de mesure ont été introduites afin de définir l’hypertension avec précision. Une tension artérielle normale est définie par une pression systolique inférieure à 120 mmHg et une pression diastolique inférieure à 80 mmHg. Elle est considérée comme anormale si la pression systolique se situe entre 120 et 129 mmHg et la pression diastolique est inférieure à 80 mmHg. L’hypertension artérielle est définie par une pression systolique comprise entre 130 et 139 mmHg et une pression diastolique comprise entre 80 et 89 mmHg.

I. B. (avec Tap).