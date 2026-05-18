Reprise de la mobilisation contre a pollution chimique à Gabès   

La campagne Stop Pollution a appelé à une grande marche pacifique, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le samedi 6 juin 2026, à Gabès, en exhortant tous les habitants, les forces de la société civile et sociale, ainsi que tous ceux qui croient en la justice environnementale et sociale, à se mobiliser et à participer massivement à la défense de leur droit commun à la vie et à la réalisation de leur revendication : le démantèlement des usines chimiques dans la région. Vidéo.

La campagne, organisée sous e slogan «Nous voulons respirer un air pur», a souligné que Gabès continue de subir ce qu’elle a qualifié de «terrorisme industriel», notamment des fuites de gaz toxiques et des atteintes à l’environnement, suite à la reprise des activités des usines polluantes après des arrêts de production consécutives à des mouvements sociaux.

Cette reprise des activités industrielles polluantes survient «au moment même où les habitants attendaient la mise en œuvre rapide de la décision de démanteler les usines et la réalisation de leur volonté populaire, qui s’est concrétisée par des mouvements exceptionnels et historiques, les plus importants de Tunisie et de la région», a-t-on indiqué dans le même communiqué.

I. B.