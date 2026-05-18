Le deuil d’un être cher redessine notre regard sur la vie

Il existe des événements qui ne changent pas seulement une vie, mais qui changent aussi la manière de la vivre. La perte d’un proche appartient à ces bouleversements silencieux qui déplacent intérieurement tout ce que nous croyions stable. Rien ne s’effondre complètement autour de nous, et pourtant plus rien n’est exactement à sa place. Le monde reste debout, mais notre regard sur lui vacille.

Dr Fathia Hamzaoui *

Après une disparition, les jours continuent avec une étrange indifférence. Le soleil se lève comme avant, les obligations persistent, les voix familières poursuivent leur mouvement ordinaire. Les gens parlent, rient, planifient demain. Tout semble vouloir convaincre que la vie continue. Et pourtant, quelque chose d’essentiel s’est interrompu. Une présence manque au paysage du quotidien, et avec elle une certaine manière d’exister.

Il y a, dans l’absence d’un être aimé, une expérience difficile à expliquer : le sentiment que le monde n’a plus tout à fait la même couleur. Ce n’est pas uniquement la tristesse. C’est une transformation plus profonde, presque invisible, de notre conscience. Comme si le deuil ouvrait brutalement une porte que nous avions longtemps refusé de regarder : celle de notre fragilité.

Une étrange métamorphose intérieure

Nous vivons souvent dans une illusion discrète, celle de croire que ce qui nous est cher nous appartient encore demain. Nous remettons à plus tard les mots essentiels. Nous croyons qu’il y aura une autre occasion d’appeler, de pardonner, de remercier, de dire «prends soin de toi», ou simplement «je t’aime». Puis un jour, sans prévenir, le temps impose sa vérité la plus irréversible : certaines présences deviennent soudain des souvenirs. Et c’est là que commence une étrange métamorphose intérieure.

Le deuil ne retire pas seulement quelqu’un de notre vie ; il transforme notre manière de penser le temps lui-même. Avant, les jours semblaient infinis, presque garantis. Après une perte, chaque instant paraît plus fragile. On comprend soudain que la vie n’est pas une promesse, mais une traversée incertaine. Ce qui paraissait ordinaire devient précieux : une conversation interrompue trop vite, un repas partagé sans y prêter attention, une voix familière qu’on croyait éternellement accessible.

La douleur du manque s’invite alors dans les détails les plus simples. Une odeur oubliée. Une chanson entendue par hasard. Une phrase prononcée autrefois et revenue sans prévenir. Une chaise vide qui semble encore porter une présence invisible.

Les mots restés suspendus dans le silence

La mémoire devient un territoire étrange : refuge et blessure à la fois. Ce qui fait le plus mal, parfois, ce n’est pas seulement l’absence elle-même, mais les mots restés suspendus dans le silence. Les gestes reportés. Les conversations que l’on croyait pouvoir reprendre plus tard.

Le deuil possède cette cruauté discrète : il nous confronte à tout ce que nous pensions avoir encore le temps de vivre. Mais si la perte nous brise, elle nous révèle aussi. Elle nous oblige à interroger ce que signifie vraiment aimer. Car qu’est-ce qu’un lien humain lorsque le corps n’est plus là ? Que reste-t-il d’un être aimé lorsque sa voix s’éteint et que sa place demeure vide ? La philosophie a longtemps tenté de répondre à cette question. Certains diront qu’il ne reste que le souvenir. D’autres parleront de l’âme, de la transcendance ou d’une présence invisible. Mais peut-être existe-t-il une vérité plus intime : les êtres que nous aimons continuent d’exister dans ce qu’ils ont déposé en nous. Ils vivent dans notre manière de regarder le monde. Dans certaines phrases que nous répétons sans nous en apercevoir. Dans des valeurs devenues évidentes parce qu’un jour quelqu’un nous les a transmises avec douceur, exigence ou amour. Ils habitent nos gestes, nos décisions, parfois même nos silences.

Le deuil devient alors une forme singulière de dialogue. Une conversation intérieure avec quelqu’un qui n’est plus physiquement là mais dont la présence demeure étrangement active dans notre conscience. Nous nous surprenons à chercher ce qu’il ou elle aurait pensé d’une décision, d’une difficulté, d’un bonheur inattendu. Comme si aimer ne s’arrêtait pas au seuil de l’absence.

Le temps n’efface pas les pertes profondes

On dit souvent que le temps guérit tout. Peut-être est-ce une manière maladroite de consoler. En vérité, le temps n’efface pas les pertes profondes. Il ne guérit pas totalement ; il transforme. La douleur aiguë devient plus silencieuse. Elle cesse d’être une tempête permanente pour devenir une présence discrète, parfois lourde, parfois douce, toujours fidèle.

Avec le temps, on comprend qu’il ne s’agit pas d’oublier. Oublier serait une seconde disparition. Il s’agit plutôt d’apprendre à vivre autrement : continuer d’avancer avec une absence devenue une part de soi.

Nous passons tant de temps à croire que l’essentiel peut patienter. Pourtant, la perte nous enseigne une vérité bouleversante : ce qui compte vraiment réside souvent dans les choses simples — une présence, une écoute, une main tendue, un regard rassurant, un mot dit au bon moment.

Cet article est une réflexion sur le deuil, certes, mais aussi un hommage discret à celle dont l’absence a profondément redessiné mon regard sur la vie. Parfois, écrire ne soulage pas totalement l’absence, mais cela permet de lui donner une voix et un sens.

Ma mère.

* Docteure en économie et environnement.