Tunisie | Le mouton de l’Aïd acheté sur… Instagram

Le président du Syndicat des agriculteurs de Tunisie (Synagri), Midani Dhaoui, a jugé inacceptable l’achat d’animaux pour le sacrifice de l’Aid Al-Adha via Instagram, exhortant les citoyens à s’approvisionner plutôt sur les marchés hebdomadaires.

Le responsable syndical a tenu ces propos lors de son passage dans l’émission ‘‘Weekend Alkif’’ sur Diwan FM, ce dimanche 17 mai 2026. Une augmentation de prix de 100 à 150 dinars par rapport à l’année dernière est acceptable, mais une hausse de 500 dinars par mouton est déraisonnable, a-t-il estimé, par allusion à la forte hausse des prix des moutons enregistrée cette année. Il a appelé les citoyens à faire preuve de bon sens et à acheter un animal sacrificiel à un prix abordable, qui oscillerait, selon lui, entre 900 et 1 500 dinars, rappelant que les éleveurs avaient vendu leurs troupeaux aux grossistes deux mois auparavant.

Tout en soulignant le pouvoir d’achat moyen des citoyens ne leur permet pas d’acquérir des animaux sacrificiels à des prix exorbitants, Midani Dhaoui a précisé que, malgré la pénurie de bétail, des animaux sacrificiels sont disponibles sur les marchés, indiquant que les besoins des familles tunisiennes en animaux sacrificiels s’élèvent à environ 950 000 têtes, tandis que le déficit de bétail se situe entre 20 et 25 %.

I. B.