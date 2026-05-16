Deborah Christelle Naney primée pour son rôle dans le film tunisien Promised Sky

L’actrice Deborah Christelle Naney a remporté le prix de la Meilleure Actrice dans le cadre des « Critics Awards for Arab Films », lors de leur 10e édition, pour sa performance dans le film tunisien Promised Sky.

Cette distinction confirme la présence remarquable du cinéma tunisien au sein des plus grandes manifestations cinématographiques internationales et témoigne du rayonnement ainsi que de la reconnaissance critique dont bénéficient les productions tunisiennes sur les scènes arabe et internationale.

Félicitations à toute l’équipe du film pour cette récompense méritée, et plein succès au cinéma tunisien pour la suite.

Communiqué