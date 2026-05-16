Tunisie | La météo pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce, pour cette nuit, un ciel nuageux sur la plupart des régions avec des pluies et des cents forts par endroits.

Les nuages se feront plus denses sur les régions ouest, apportant des pluies temporairement orageuses qui progresseront pour toucher également certaines régions de l’est du pays.

La même source annonce des vents forts avec des rafales près des côtes et dans le sud, où des phénomènes locaux de sable sont attendus.

Quant aux températures, la même source prévoit des minimale svariant entre 15°C et 20°C au nord, au centre et dans le sud-est et entre 20°C et 24°C sur le reste des régions avec une baisse attendue en fin de nuit avec 12°C sur les hauteurs

Y. N.