OMS | L’épidémie de hantavirus présente un «faible risque»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui réunit son assemblée générale annuelle cette semaine à Genève, a maintenu son évaluation de l’épidémie de hantavirus comme présentant un «faible risque», alors même que les autorités sanitaires canadiennes confirmaient un cas d’infection chez un citoyen canadien ayant voyagé à bord du navire de croisière MV Hondus, tandis que le Royaume-Uni se préparait à accueillir les personnes ayant été en contact avec la personne infectée.

Dans un communiqué publié alors que le navire de croisière, à bord duquel le virus a été détecté, approchait des côtes néerlandaises, l’OMS a indiqué avoir réévalué les risques pour la santé publique à la lumière des dernières informations disponibles et que le risque global demeurait faible.

Elle a expliqué que, même si des infections supplémentaires parmi les passagers et les membres d’équipage exposés étaient possibles avant la mise en œuvre des mesures de confinement, le risque de transmission devrait diminuer après le débarquement et la mise en place des procédures de surveillance.

Selon les autorités, le MV Hondus accostera au port néerlandais de Rotterdam ce lundi 18 mai 2026, avant le débarquement des 27 passagers restants à bord, dont 25 membres d’équipage et deux membres du personnel médical.

L’avenir de l’OMS se joue cette semaine à Genève

Sur un autre plan, les États membres de l’OMS se réunissent ce lundi à Genève pour leur assemblée annuelle, dans un contexte de préoccupations liées à la propagation des virus Hanta et Ebola et d’incertitudes suite au retrait des États-Unis et de l’Argentine.

Bien que l’épidémie de Hanta ne figure pas officiellement à l’ordre du jour, elle devrait occuper une place importante dans les discussions, tout comme l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.

Une source diplomatique, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’il serait intéressant de voir comment l’OMS instrumentaliserait ces questions «pour promouvoir d’autres objectifs», notamment «faire pression sur les États-Unis et l’Argentine afin qu’ils reviennent sur leur décision de retrait».

L’AG de l’OMS, qui se tient jusqu’à samedi, intervient après une année difficile pour l’organisation, fragilisée par l’annonce du retrait des États-Unis et les coupes budgétaires qui l’ont contrainte à réduire son budget et ses effectifs.

L’AG examinera également plusieurs résolutions sensibles, notamment celles relatives à l’Ukraine, à la guerre à Gaza et à l’Iran.

Une grande partie des discussions de cette semaine portera sur l’éventualité de lancer un processus de réforme formel de ce que l’on appelle «l’architecture mondiale de la santé», un ensemble d’organisations qui ne collaborent pas toujours, mais dont les fonctions se recoupent souvent.

I. B.