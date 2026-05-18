Kalâa Kebira | Le meurtre d’une jeune fille démenti, l’auteur de la rumeur recherché

Une source sécuritaire bien informée a catégoriquement démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant le présumé meurtre d’une jeune fille dans la ville de Kalâa Kebira (gouvernorat de Sousse), un acte que la rumeur attribuait à un migrant originaire d’Afrique subsaharienne.

Cité par Jawhara FM, la même source a qualifié ces publications de pures rumeurs infondées, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas céder à la désinformation.

Face à la gravité de ces fausses informations et aux risques de tensions qu’elles comportent, les autorités sécuritaires et judiciaires ont immédiatement réagi et un procès-verbal a été ouvert afin de faire toute la lumière sur la propagation de cette fausse nouvelle.

Y. N.