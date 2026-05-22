Épopée entre mémoire, destin et désenchantement

‘‘Le Serment salé du Vaillant’’ de Mouhamed Ka s’inscrit dans un parcours éditorial singulier, presque initiatique. L’ouvrage naît en 2019, lorsque l’auteur, alors âgé de 21 ans et encore lycéen en classe de terminale, achève son manuscrit avant de le soumettre à une maison d’édition. La réponse est favorable, mais les contraintes financières repoussent la publication pendant plusieurs années. Il faudra attendre 2025, soit six ans plus tard, pour voir le roman enfin publié aux éditions Artige, sous la direction d’Alioune Badara Chidid

Djamal Guettala

Cette temporalité longue donne déjà une profondeur particulière à l’œuvre : celle d’un texte mûri dans l’attente, travaillé par le temps, et porté par une volonté d’écriture qui résiste aux obstacles matériels. Le roman apparaît ainsi comme le résultat d’une obstination littéraire rare dans les parcours émergents.

L’univers du roman s’enracine dans un espace sahélien inspiré de l’histoire de l’Empire du Macina, notamment à travers des lieux comme Hamdallahi, Horé Bowal ou Dorolmaji. Ces toponymes ne fonctionnent pas comme de simples décors, mais comme des matrices symboliques où se croisent mémoire collective, héritage historique et imaginaire mythifié.

La nature y occupe une place centrale : savanes, fleuves, forêts et villages structurent un monde où l’homme évolue dans une relation constante avec un environnement vivant, presque spirituel.

Les paysages sont décrits avec une intensité lyrique qui dépasse la simple fonction descriptive pour devenir une forme de narration parallèle.

L’univers romanesque oscille ainsi entre réalisme culturel et dimension épique, inscrivant le texte dans une tradition de récit africain où le territoire est porteur de sens.

Pulloru, Samba et la fracture de la fraternité

Au cœur du récit se déploie la figure de Pulloru, personnage central marqué par une tension entre honneur, loyauté et tragédie. Il incarne une forme de vaillance traditionnelle confrontée à la brutalité du monde et aux fractures du destin. Son parcours est profondément lié à celui de son frère Samba, dont la mort constitue l’un des événements les plus déterminants du récit.

La relation fraternelle, construite sur l’enfance partagée, la solidarité et les combats communs, est brisée par une intrigue mêlant manipulation, croyances occultes et fatalité. L’élément de la bague sacrée, objet symbolique et mystique, devient le point de bascule d’un drame où la loyauté est détournée et où la confiance se transforme en instrument de destruction.

Cette trajectoire donne au roman une dimension tragique forte : les personnages ne sont pas seulement confrontés à des ennemis extérieurs, mais à des forces invisibles qui réorganisent leur destin. Le vaillant, ici, n’est pas celui qui triomphe, mais celui qui endure la perte.

Hawa entre souffrance, spiritualité et résilience

En contrepoint du récit masculin, la figure d’Hawa occupe une place centrale dans la construction émotionnelle du roman. Son parcours est marqué par une accumulation d’épreuves : perte des parents, violence du passé, maternité, désillusions et quête de sens. Elle incarne une subjectivité profondément traversée par la douleur, mais aussi par une forme de résistance intérieure.

Hawa évolue dans un univers où la maternité devient à la fois accomplissement et fardeau symbolique. Ses expériences, souvent marquées par des moments de détresse extrême, traduisent une réflexion sur la condition féminine dans un espace social et culturel où le destin individuel reste fortement lié aux structures traditionnelles et aux croyances.

L’écriture de ses passages intimes donne au roman une densité émotionnelle particulière, où la parole devient lieu de survie et de tension entre espoir et désespoir.

Ecriture ample, lyrique et tragique

Le style de Mouhamed Ka se distingue par une écriture dense, lyrique et fortement imagée. La narration s’appuie sur des phrases longues, charriant des descriptions abondantes où la nature, les émotions et les événements s’entrelacent dans une même dynamique expressive. Le paysage devient un acteur à part entière, participant à la construction du sens et des états intérieurs des personnages.

Cette écriture, à la fois poétique et narrative, confère au roman une dimension épique assumée. Elle peut parfois ralentir la progression dramatique, mais elle participe pleinement à la construction d’un univers total, où chaque détail contribue à l’amplification du récit.

‘‘Le Serment salé du Vaillant’’ s’impose ainsi comme une œuvre de tension : entre mémoire et imaginaire, entre tragédie et élévation symbolique, entre l’humain et les forces invisibles qui le traversent.