Modèle de tourisme durable entre la Sicile et Mahdia

Promouvoir un tourisme durable, inclusif et intégré entre les deux rives de la Méditerranée, afin de valoriser les territoires souvent marginalisés par les grands flux touristiques internationaux : telle est la mission du projet euro-méditerranéen DestInMed, financé par le programme Interreg Next Italie-Tunisie, qui réunit les organismes de gestion de destination (OGD) de Sicile occidentale et de Mahdia, ainsi que des institutions, des universités et des opérateurs touristiques italiens et tunisiens.

La première réunion opérationnelle s’est tenue le 13 mai 2026 à Mahdia, en Tunisie, marquant le lancement de la phase de mise en œuvre du projet.

L’OGD de Sicile occidentale, chef de file de l’initiative, était représentée par sa présidente, Rosalia D’Ali, et par la membre Rossella Cosentino, en présence de partenaires internationaux. Parmi les participants figurent l’Université de Messine, le groupe Kepos, le ministère du Tourisme, le Conseil régional du tourisme de Mahdia, AVSI Tunisie et BusinessMed, ainsi que l’Office de Tourisme de Mahdia.

DestInMed, expliquent ses promoteurs, vise à construire un nouveau modèle touristique fondé sur la durabilité environnementale, économique et sociale. L’objectif est de valoriser les zones côtières et intérieures moins exposées aux migrations de masse, tout en renforçant la coopération transfrontalière entre l’Italie et la Tunisie.

Le projet prévoit le développement du tourisme de nature et sportif, la création d’itinéraires culturels, gastronomiques et œnologiques, la promotion des destinations hors saison et l’intégration de l’offre touristique sur les plateformes numériques. Le soutien à l’entrepreneuriat local par le biais de formations et d’un accompagnement technique est également essentiel.

Prévue pour une durée de 30 mois, cette initiative vise à produire des résultats concrets : 10 nouveaux itinéraires de tourisme durable, la formation de 30 experts euro-méditerranéens, un soutien à 20 entrepreneurs du secteur et le renforcement des réseaux de coopération entre les territoires.

Une attention particulière sera portée à la formation professionnelle avec la création de l’équipe Destination GSTC-Med et le lancement du master «Expert en gestion de destination GSTC», conformément aux critères du Conseil mondial du tourisme durable (GSTC).

Le programme prévoit également l’adoption de stratégies de marque territoriale et de marketing intégré, ainsi que le lancement du processus de certification internationale pour les destinations participantes.

Pour Rosalia D’Alì, le projet représente «un résultat concret d’un travail entamé il y a environ deux ans avec des partenaires italiens et tunisiens», soulignant que la participation au programme Interreg constitue «une opportunité et une responsabilité de transformer les objectifs en actions réelles et durables».

DMO Mahdia, directrice du projet, partage cet avis. Sana Hafsa, qui a qualifié cette collaboration de «signe important de dialogue en Méditerranée», a souligné la volonté de «construire un modèle touristique capable de valoriser les identités locales et de générer du développement pour les communautés».

I. B. (avec Agenzia Nova).