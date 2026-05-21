Suisse-Tunisie | Renforcement des relations économiques à Berne

Un échange riche et fructueux s’est tenu le 21 mai 2026 à l’Ambassade de Tunisie à Berne entre Mme Amira Dali, Chargée d’Affaires a.i., et M. Hafedh Nafti, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse-Tunisie, et ce en présence des membres du Conseil d’administration de la CCISTN.

Cette rencontre a permis d’évoquer les perspectives de renforcement des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que les opportunités de coopération et d’investissement dans plusieurs secteurs prometteurs.

Les discussions ont également mis en avant le rôle important de la diaspora tunisienne en Suisse dans le rapprochement entre les deux pays, la promotion de l’image de la Tunisie ainsi que le développement des échanges économiques, humains et culturels.

L’Ambassade se félicite de la création de la Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse-Tunisie et se tient aux côtés de cette initiative prometteuse.

Elle réitère également son engagement à soutenir toute initiative visant à renforcer le partenariat économique, encourager les investissements et promouvoir les échanges entre les deux pays, notamment celles portées par la jeunesse tunisienne résidant en Suisse.

Communiqué