Le ministère de la Défense réaffirme la neutralité de l’institution militaire

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 mai 2026, le ministère de la Défense nationale a dénoncé des tentatives répétées visant à impliquer l’Armée et son commandement dans des conflits et débats politiques, ainsi que les remises en question de sa neutralité et de son indépendance.

Le ministère a rappelé que l’armée tunisienne est une institution républicaine régie par la discipline. « Ses missions fondamentales restent la défense du pays, la préservation de son indépendance et la protection de l’intégrité de son territoire, le tout dans le strict respect de la neutralité et des lois de l’État», lit-on dans le communiqué.

Enfin, la Défense souligne que l’institution « demeure fidèle à sa doctrine militaire et que ses membres poursuivront l’exécution de leurs fonctions avec dévouement, dans le respect de l’intérêt supérieur du pays».

Y. N.