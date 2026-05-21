Justice | Seifeddine Makhlouf : Condamnation confirmée en appel

La Chambre correctionnelle près la Cour d’appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance condamnant l’ancien député Seifeddine Makhlouf dans l’affaire de l’agression de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

Seifeddine Makhlouf a été condamné à une peine d’un an et dix mois de prison ferme pour avoir agressé Abir Moussi au sein même de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors d’une plénière.

Abir Moussi avait porté plainte pour violences verbales et agression et Seifeddine Makhlouf a été condamné en première instance et sa peine a été confirmée, hier par la Cour d’appel.

Pour rappel, Seifeddine Makhlouf a récemment été condamné dans une autre affaire à une peine de quatre ans de prison ferme pour complot contre la sûreté de l’État.

Y. N.