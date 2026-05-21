Flottille pour Gaza | Les militants tunisiens libérés

Le comité tunisien de la flottille Soumoud a annoncé la libération des Tunisiens arrêtés par Israël alors qu’ils prenaient part à la Flottille mondiale pour la liberté, visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 21 mai 2026, le comité précise qu’il s’agit des huit militants Safa Chebbi, Jihene Haj Mbarek, Hassna Boussen, Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Khalil Abidi et Hassen Boubaker.

Pour rappel, le comité de coordination avait annoncé, lundi dernier, que plusieurs navires intégrés à cette flottille civile avaient été interceptés alors qu’ils naviguaient dans les eaux internationales.

Dans une vidéo publiée mercredi par Itamar Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, les militants apparaissent agenouillés et les mains liées après leur arrestation en mer. De nombreux pays ont fermement dénoncé le traitement infligé à ces activistes, dans une tentative d’humiliation intentionnelle.