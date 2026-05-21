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Bulletin météo | Les prévisions pour cette nuit

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21 mai 202621 mai 2026
Bulletin météo | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié ses prévisions pour cette nuit, annonçant un temps peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Dans son bulletin météo, l’INM précise toutefois que le vent soufflera relativement fort dans le sud de la Tunisie, provoquant des tourbillons de sable locaux.

Quant aux températures, les minimales nocturnes vont varier entre 15°C et 20°C dans le Nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 21°C et 26°C dans le reste des régions.

Y. N.

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