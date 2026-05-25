Aïd al-Adha | Onas : Protégeons notre réseau d’assainissement

À l’approche de l’Aïd al-Adha, l’Office national de l’assainissement (Onas) lance un appel à la vigilance et au civisme de tous les citoyens : il est strictement interdit de jeter les déchets du sacrifice dans le réseau d’assainissement.

Pourquoi faut-il éviter ce geste ? Le rejet des restes du sacrifice (excréments, graisses, abats, etc.) dans les bouches d’égout provoque de graves dysfonctionnements. Il entraîne notamment l’obstruction des canalisations, l’apparition d’odeurs nauséabondes, une pollution de l’environnement, ainsi que des pannes coûteuses et lourdes à réparer pour le réseau.

L’Onas rappelle que la bonne pratique à adopter, pour passer une fête propre et sans désagréments, est de placer tous les déchets dans des sacs hermétiquement fermés et de les déposer uniquement dans les poubelles et conteneurs dédiés.

Ensemble, préservons notre réseau. Aïd Moubarak à tous !

Y. N.