SOCIETETunisie

Tunisie | Horaires des pharmacies à partir du 1er juin

460 0
25 mai 202625 mai 2026
Tunisie | Horaires des pharmacies à partir du 1er juin

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop) a annoncé aujourd’hui, lundi 25 mai 2026, les horaires des pharmacies, applicables à partir du 1er juin prochain.

Le Cnop a précisé que cette révision des horaires a été décidée dans le cadre de l’entrée en application de l’horaire d’été et que ces derniers se poursuivront jusqu’au 31 août 2026, comme suit :

Du lundi au vendredi :

  • Officine catégorie A (jour): de 8h00 à 13h30 / de 16h00 à 20h;
  • Catégorie A de garde: de 8h00 à 20h00;
  • Catégorie B (nuit) : de 20h à 8h00

Samedi :

  • Catégorie A: de 8h30 à 13h30;
  • Catégorie A de garde: de 8h00 à 20h00;
  • Catégorie B: de 20h00 à 8h00.

Dimanche et jours fériés :

  • Catégorie A de garde: de 8h00 à 20h00;
  • Catégorie B: de 20h00 à 8h00.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!