Aïd El-Adha | Saisies de 1.2 tonne de viandes avariées (INSSPA)

À l’approche de l’Aïd El-Adha, qui sera célébré mercredi prochain, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a intensifié ses opérations d’inspection dans les marchés, les points de vente de bétail et les boucheries à travers tout le pays

Ces opérations menées en coordination avec ses antennes régionales et les autorités locales, visent à garantir la sécurité du cheptel et protéger la santé des consommateurs tunisiens, ayant permis la saisie de plus de 1,2 tonne de produits d’origine animale, annonce un communiqué de l’INSSPA.

Les brigades de contrôle sanitaire ont ainsi procédé à la destruction de plus de 1.205 kg de viande rouge et de produits d’origine animale impropres à la consommation ou d’origine inconnue, et ce, dans différentes régions du pays.

Parallèlement aux sanctions, des équipes de terrain composées de vétérinaires et d’inspecteurs de l’hygiène ont sillonné les points de vente réglementés. Des dépliants ont été distribués aux éleveurs, commerçants et citoyens pour rappeler les règles d’or :

Comment choisir un sacrifice sain.

Les conditions optimales de transport et d’hébergement des animaux.

Les règles d’hygiène lors de l’abattage et les méthodes de conservation de la viande.

Pour accompagner les citoyens durant les jours de l’Aïd, l’INSSPA innove et met à disposition une équipe de vétérinaires pour répondre aux questions et inspecter les sacrifices. Une assistance à distance via l’application WhatsApp est même disponible pour vérifier la conformité des bêtes et des carcasses (80.10.69.77).

Y. N.