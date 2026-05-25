Météo en Tunisie | Les températures prévues pour cette nuit

Le ciel restera globalement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays cette nuit, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Est et sera relativement fort à localement fort dans le sud, cette nuit, mais restera modéré dans le reste des régions, précise l’INM en affirmant que la mer sera calme à peu agitée, idéale pour les activités maritimes côtières.

Quant aux températures, les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 18°C et 23°C; lit-on encore dans le bulletin de l’INM qui annonce toutfois une nuit plus fraîche sur les hauteurs avec environ 16°C, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 25°C dans le sud-ouest et l’extrême sud.

Ph.Tataouine

Y. N.