Tunis | Réouverture du zoo du Belvédère ce 30 mai

Après une fermeture temporaire pour des travaux de rénovation, le parc zoologique du Belvédère à Tunis s’apprête à rouvrir ses portes au public.

La Municipalité de Tunis a annoncé, dans un communiqué, la réouverture tant attendue du jardin zoologique du Belvédère. Les visiteurs pourront de nouveau fouler les allées du parc dès ce samedi 30 mai 2026, à partir de 11h00.

Cette réouverture intervient à la suite de l’achèvement complet des travaux de maintenance et de réaménagement du parc, menés afin d’offrir un espace plus accueillant, sécurisé et respectueux du bien-être des animaux ainsi que du confort des visiteurs.

Y. N.