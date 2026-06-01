Tunisie | Phosphates : Changement de direction à la CPG et au GCT

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé, ce lundi 1er juin 2026, de nouvelles nominations et des fins de fonctions au sein de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Par le biais du décret n°79 de l’année 2026, publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) ce 1er juin 2026, Omar Bouzouada a été officiellement nommé Président-Directeur Général (PDG) de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) ainsi que du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Ce remaniement s’accompagne du départ des anciens dirigeants Abdelkader Amidi et El Hédi Youssef, jusqu’alors DG de la Compagnie des phosphates de Gafsa et DG du Groupe Chimique Tunisien.

Note de la rédaction : Ce changement de gouvernance intervient à un moment stratégique pour le secteur des phosphates, où les défis de relance de la production et d’optimisation des exportations restent au cœur des priorités économiques du pays.