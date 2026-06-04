Des nutritionnistes déconseillent le croissant au petit-déjeuner

Le croissant est un incontournable du petit-déjeuner pour beaucoup. Cependant, cette viennoiserie peut facilement faire augmenter le taux de glycémie dans le sang et est déconseillée, surtout pour les diabétiques. Elle est composée de farine, de lait, d’eau, de sucre, de sel et de beurre, qui sont connus pour être riches en glucides et en lipides, mais pauvres en nutriments essentiels.

Les croissants sont classés comme aliments à index glycémique élevé ; les glucides qu’ils contiennent sont digérés rapidement, ce qui entraîne une hausse rapide de la glycémie.

Certaines personnes pensent que réfrigérer une viennoiserie avant de la consommer réduit la hausse de la glycémie.

Cependant, Heewon L. Gray, diététicienne agréée et professeure adjointe à l’Université de Floride du Sud, conteste cette idée. «Lorsqu’on réfrigère du pain comme les croissants, les molécules d’amidon, notamment l’amylose, se réorganisent et cristallisent pour former une structure plus organisée», a-t-elle expliqué à Verywell Health.

Les nutritionnistes appellent ce type d(amidon «amidon résistant». Il est difficilement digestible, ne fait pas augmenter la glycémie et peut servir de nourriture aux bonnes bactéries intestinales.

Des études ont montré que réfrigérer certains aliments riches en glucides, comme le riz, peut augmenter significativement la teneur en amidon résistant, mais pour les croissants, les recherches suggèrent que la réfrigération n’apporte pas le même avantage.

Gray a expliqué : «La quantité totale d’amidon recalculé dans un croissant est limitée», ajoutant que consommer des glucides avec des repas contenant des matières grasses ou des fibres peut réduire les pics de glycémie, mais que les croissants font exception. Malgré sa teneur en matières grasses, cette viennoiserie possède un index glycémique élevé.

Pour minimiser l’impact des croissants sur la glycémie, il est recommandé de les consommer dans le cadre d’un repas équilibré et riche en nutriments essentiels.

La nutritionniste Amanda Sauceda de Californie conseille d’accompagner les croissants d’une petite quantité de protéines, comme du fromage ou des œufs.

I. B.