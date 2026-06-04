Cour d’appel | La demande de libération du rappeur Samara rejetée

La Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a rejeté, ce mercredi 3 juin 2026, la demande de mise en liberté provisoire déposée par la défense du rappeur Samara.

La justice a également décidé de le renvoyer, aux côtés d’autres co-accusés, devant une juridiction criminelle pour y être jugés pour constitution d’une entente en vue de faire le trafic de stupéfiants ainsi que le blanchiment d’argent.

Pour rappel, cette affaire a éclaté fin janvier 2025 après l’arrestation des accusés en flagrant délit par les unités de la Garde nationale de la région de Laouina dans le cadre d’une enquête pour consommation et trafic de drogues.