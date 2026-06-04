Tunis | L’Institut Pasteur relance sa chaîne de purification des sérums thérapeutiques

L’Institut Pasteur de Tunis a officialisé, ce jeudi 4 juin 2026, la reprise de l’exploitation de sa chaîne de purification des sérums thérapeutiques.

Dans un communiqué, l’Institut, précise que cette relance stratégique marque une étape majeure dans le renforcement de l’autonomie de la Tunisie en matière de production biomédicale et consolide la souveraineté sanitaire du pays.

La concrétisation de cette relance a été rendue possible grâce au soutien de Monsieur le ministre de la santé et l’engagement de l’équipe du service de production dirigée par Dr N Laabidi et grâce à l’implication de partenaires clés :

CLOVER ENERGY, sponsor du dispositif, représentée par M. Mauro CAMPLANI.

ROCKE1T POWER INDUSTRY, en tant qu’exécuteur principal, représentée par M. Abdelwaheb Chemkhi.

BIODEX, en tant qu’intermédiaire, représentée par Mme Rania LOUATI.

Nous adressons nos sincères remerciements à l’ensemble des intervenants pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cette relance stratégique au service de la santé publique, lit-on encore dans le communiqué de l’Institut Pasteur.

Communiqué