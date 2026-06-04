Livraison de 48 véhicules Hummer américains à l’armée tunisienne

Le ministère de la Défense nationale a réceptionné, hier mercredi 3 juin 2026, à la base aérienne de l’Aouina, 48 véhicules Hummer, en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, ainsi que de hauts cadres militaires et civils des deux pays.

Ces véhicules renforceront les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne et amélioreront sa préparation, notamment dans la protection des frontières terrestres, la lutte contre le terrorisme, la contrebande, la criminalité organisée et toutes les activités illégales.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Tunisie et les États-Unis pour renforcer davantage leur coopération militaire, confirmer les relations historiques entre les deux pays amis, et rapprocher leurs visions sur diverses questions sécuritaires, dans une volonté commune de consolider ce partenariat stratégique au service des intérêts des deux parties, affirme-t-on du côté officiel tunisien.

La livraison de ces véhicules témoigne de l’engagement continu du gouvernement américain à développer les capacités de l’armée tunisienne et à favoriser la prospérité du secteur économique de la défense des États-Unis, indique de son côté l’ambassade des Etats-Unis sur ses réseaux sociaux.

I. B.