Tunisie | La récolte de cerises atteint 8250 tonnes à Siliana

La récolte de cerises (appelées Tunisie ‘‘hab el-mlouk’’ ou fruits des rois) dans le gouvernorat de Siliana, pour la saison en cours, est estimée à 8 250 tonnes, couvrant une superficie de 785 hectares, a indiqué, ce jeudi 4 juin 2026, Khaled Badreddine de la Direction régionale du développement agricole, cité par l’agence Tap.

La commercialisation des cerises se limite au marché de gros de Bir El Kassâa et aux grandes surfaces, ce qui complexifie le processus compte tenu de l’abondance de la production, a-t-il ajouté.

Les principaux défis auxquels est confronté le secteur sont la rareté des ressources en eau, la plupart des vergers étant situés près de lacs de montagne souffrant d’un déficit pluviométrique important, notamment lors des années de sécheresse ; l’absence d’usines de transformation ; le manque de main-d’œuvre qualifiée pour la taille et la récolte ; la formation insuffisante des agriculteurs ; et l’impossibilité pour ces derniers d’installer des filets de protection contre le gel et les oiseaux, ainsi que la vulnérabilité de la production aux aléas climatiques.

La superficie totale où sont plantés 314 000 arbres se répartissent comme suit : 535 hectares dans la délégation de Makthar (soit 214 000 arbres), 114 hectares à Bargou (45 000), la même superficie à Kesra et 20 hectares à Siliana Sud (8 000).

Rappelons que ce gouvernorat assure 85 % de la production nationale de cerises.

I. B.