Tunisie | Vers une libération sous caution pour Maher Chaâbane ?

Saisie d’une demande de mise en liberté provisoire sous caution pour l’homme d’affaires Maher Chaâbane, la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a mis l’affaire en délibéré ce jeudi 4 juin 2026.

Cette décision fait suite au rejet, par la Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis, d’une première demande émise par les avocats de l’homme d’affaire, rappelle Mosaïque FM en citant une source proche du dossier.

Pou rappel, Maher Chaâbane fait face à une série de lourds chefs d’accusation, notamment des faits de corruption, de falsification de documents officiels et d’usage de faux, mais aussi pour constitution d’une entente en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens et exploitation abusive de la fonction publique pour l’obtention d’avantages indus et le préjudice causé à l’administration.

Y. N.