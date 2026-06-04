Music & Comedy au Game Art Park de Gammarth

Le village de Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, accueillera, samedi soir 6 juin 2026, une nouvelle édition de son «Rest’Art XXL», un rendez-vous artistique exceptionnel qui investira le T-Art, l’amphithéâtre en plein air du Game Art Park (GAP), pour une soirée mêlant musique, humour et participation du public.

Cette soirée inaugurale de la saison estivale débutera par une prestation musicale de l’artiste Hosni Zaichi avant de laisser place à un spectacle d’humour réunissant plusieurs figures de la scène tunisienne du stand up. Le public retrouvera notamment Mehdi Bachtarzi à la présentation, ainsi que Sameh Sankari, Tarek Hannachi et Nadhir Louati pour près de deux heures de comedy show. La soirée se poursuivra après avec une séquence de karaoké participatif, invitant le public à devenir lui-même acteur de l’événement dans une ambiance festive et décontractée.

Cette manifestation s’inscrit dans une programmation culturelle plus large portée par l’espace GAP tout au long de l’été. Plusieurs événements et animations sont prévus dans les semaines à venir afin de renforcer l’attractivité du site et d’offrir aux visiteurs des moments de détente inoubliables.

L’espace GAP est un lieu atypique, culturel, écologique et de loisirs. Imaginé par Mourad Chabchoub, fondateur du complexe, l’espace repose sur une approche combinant activités culturelles, espaces de détente et environnement naturel, dans un cadre pensé pour accueillir un large public.

Au cœur du complexe d’un hectare de verdure, le théâtre T-Art constitue l’un des principaux espaces d’animation. Cet amphithéâtre en plein air accueille régulièrement des spectacles, concerts et événements destinés aux familles, aux jeunes et aux amateurs de culture.

Le complexe comprend également plusieurs infrastructures ouvertes aux visiteurs tout au long de la journée, notamment un café, un salon de thé et un restaurant, offrant des moments de détente dans un environnement convivial.