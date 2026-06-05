Deme Group va draguer trois sites portuaires tunisiens…

Deme Group, géant belge du dragage maritime, a annoncé, dans un communiqué de presse publié le 3 juin 2026, la signature d’un contrat d’un montant de 50 millions d’euros avec l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), l’autorité publique tunisienne qui gère les infrastructures portuaires nationales, pour effectuer les travaux de dragage des ports tunisiens.

Selon E4T, le projet couvre trois sites stratégiques : Sousse, Menzel-Bourguiba/Bizerte, et Radès/La Goulette. Et les travaux se dérouleront en deux phases. D’abord, la construction de digues de confinement dans les ports de Menzel-Bourguiba et Sousse — deux ports séparés de plus de 200 kilomètres, ce qui exige, selon Deme, «une planification minutieuse et une logistique optimisée». Ensuite, le dragage extensif dans les trois zones, à l’aide d’un engin spécialisé, le trailing suction hopper dredger (TSHD), une drague aspiratrice traînante qui nettoie les fonds marins.

La gestion des matériaux dragués sera différenciée selon les sites : à Sousse et Menzel-Bourguiba, les sédiments seront réutilisés pour de la remblayage terrestre ; à Bizerte, approche hybride entre remblayage et immersion offshore ; à Radès et La Goulette, tout sera pompé à terre vers une zone désignée. Zéro gaspillage affiché, efficacité maximale revendiquée.

Deme Group, coté à Euronext Bruxelles, a 150 ans d’expérience et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2025.

I. B.