Meurtre d’un adolescent à Sousse | Les 7 suspects placés en détention

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné la mise en détention de 7 personnes dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un adolescent de 17 ans survenu à la marina de Kantaoui.

Les suspects sont poursuivis pour meurtre avec préméditation, ainsi que pour plusieurs autres chefs d’accusation, notamment pour violences volontaires graves et la détention illégale d’armes blanches.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’élève de 17 ans, a succombé à de graves blessures après avoir été poignardé suite à un différend dont les causes restent encore inconnues.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et les responsabilités de chacun des suspects.

Y. N.