Vers un marketing territorial pour l’investissement à Bizerte

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer l’attractivité économique de la région de Bizerte et promouvoir l’investissement productif, la Conect Bizerte, présidée par Lotfi Sahli, organise une rencontre-débat sur le thème : «Bizerte se mobilise pour l’investissement : vers un nouveau marketing territorial», et ce, le jeudi 18 juin 2026, à l’hôtel El Andalucia à Bizerte.

Cette rencontre, organisée en collaboration avec comité régional de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) et la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est, vise à créer un espace de dialogue et d’échange entre les principaux décideurs, investisseurs et acteurs économiques, partager les expériences et confronter les visions pour contribuer à l’émergence de solutions concrètes visant à rendre l’environnement d’investissement à Bizerte plus attractif et compétitif.

Une présentation institutionnelle mettra en avant les opportunités d’investissement à Bizerte dans les secteurs suivants : industrie et les zones d’activités ; transport et logistique ; économie bleue et portuaire ; agriculture et agroalimentaire ; tourisme alternatif et digital et services innovants. Elle sera suivie par la présentation d’une enquête sur l’état des lieux de l’investissement à Bizerte (résultats et indicateurs).

Un premier panel auquel prendront part de représentants des institutions publiques concernées (TIA, APII, APIA, chambres de commerce, centres d’affaires…) portera sur les leviers pour renforcer l’attractivité territoriale : l’écosystème de l’investissement ; la compétitivité territoriale et la visibilité de la région de Bizerte ; les besoins et les attentes du secteur privés ; les procédures des établissements classés et disponibilité des terrains fonciers…

Un second panel portera sur les moyens d’accélérer et de sécuriser l’investissement régional : la réforme et la simplification des procédures ; l’interlocuteur unique des investisseurs et la gouvernance territoriale ; l’innovation, l’industrie 4.0 et la transformation

Digitale ; le rôle de la recherche universitaire dans le développement industriel ; l’économie bleue et le tourisme alternatif ; les mécanismes d’appui (Fipa, caisse de dépôt et consignation…)

Le troisième panel portant sur les mécanismes de financement sera marqué par la participation de représentants des banques. Et la journée sera clôturée par une synthèse sous forme de recommandations et feuille de route.

I. B.