Migration | 1 239 morts ou disparus en Méditerranée (5 mois de 2026)

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), on a enregistré en Europe 3 054 arrivées de migrants illégaux par voie maritime en mai 2026, en hausse de 24 % par rapport au mois précédent. Les migrants sont partis de Libye, de Tunisie et d’Algérie. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré, pour sa part, une augmentation des décès par rapport à 2025.

3 054 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes en mai 2026, soit une augmentation de 24 % par rapport au mois précédent (2 459) et une baisse par rapport à 2025. C’est ce qu’a déclaré le HCR, soulignant qu’au cours du même mois, «au moins une personne est décédée et une autre est portée disparue, d’après les témoignages recueillis par notre personnel concernant deux incidents survenus en mai près des côtes italiennes, sur la route de la Méditerranée centrale». La Libye est de nouveau le principal pays de départ en mai, représentant 89 % des arrivées. Le HCR précise que 53 % des personnes ont débarqué à Lampedusa. Les autres ports de débarquement comprennent Pozzallo, Augusta, Brindisi, Bari, Ravenne, Pantelleria, Savone, Porto Pino, Catane, Sant’Antioco, Tarente et Ancône.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, 11 630 arrivées par voie maritime ont été enregistrées, soit une baisse par rapport à la même période en 2025 (22 971). Depuis début 2026, la Libye est le principal pays de départ, représentant 86 % des arrivées par voie maritime en Italie (92 % au cours des cinq premiers mois de 2025). La Tunisie demeure le deuxième pays de départ, avec 8 % des arrivées (5 % entre janvier et mai 2025).

En 2026, la Sicile reste la région la plus touchée par les débarquements au niveau de l’Italie, notamment Lampedusa, qui a enregistré 57 % des arrivées par voie maritime au cours des cinq premiers mois de l’année (78 % au cours de la même période en 2025).

Concernant les nationalités d’origine, de janvier à mai, les plus fréquentes étaient : le Bangladesh (29 %), la Somalie (11 %), le Pakistan (9 %), le Soudan (8 %), l’Algérie (7 %), l’Égypte (6 %), la Tunisie (4 %), l’Érythrée (2 %), le Mali (2 %) et la Côte d’Ivoire (2 %).

De janvier à mai, les mineurs non accompagnés représentaient 18 % des arrivées par voie maritime en Italie, un chiffre stable par rapport à la même période de l’année précédente. De janvier à mai, 21 % des personnes ont été secourues par des ONG en Méditerranée.

Selon les données de l’OIM (Projet Migrants Disparus), 1 239 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée au cours des cinq premiers mois de 2026 (hors route du Nord-Ouest africain), dont 824 sur la route centrale (67 %). À la même période l’année précédente, on dénombrait 710 décès, dont 475 sur la route centrale.

I. B. (avec Ansa).