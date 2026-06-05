Khelil Chaïbi | «L’économie circulaire n’est pas une contrainte, mais une opportunité»

La Chambre de commerce et d’industrie tuniso- française (CCITF) a organisé une rencontre sur le thème : « Economie circulaire & compétitivité industrielle : accélérer la transition des entreprises tunisienne», le jeudi 4 juin 2026, à l’hôtel Radisson Blu à Tunis. Le choix de ce thème est motivé par les nouveaux défis auxquels les entreprises sont confrontées, tant au niveau local qu’international, pour garantir leur durabilité, leur résilience et leur compétitivité, a déclaré Raja Touil, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunisie (CCIT), à Mosaique FM.

Parmi ces défis figurent la rareté des matières premières nécessaires à la production, ainsi que les coûts de transport et d’importation, a-t-elle ajouté, en expliquant qu’investir dans l’économie circulaire au sein des entreprises, par le biais du recyclage des déchets et de la collaboration avec d’autres organisations ou institutions de divers secteurs, constitue une contribution précieuse à la création d’un système d’économie circulaire performant et bénéfique à tous.

Khelil Chaibi, président de la CCITF, a souligné, de son côté, que la mise en place d’une économie circulaire solide exige la coopération de tous les acteurs, notamment des secteurs public et privé, ainsi que le développement d’une législation adaptée, en particulier au regard des réglementations imposées par l’Union européenne (UE), principal fournisseur et client de la Tunisie.

L’économie circulaire ne doit pas être perçue comme un problème ou une nouvelle contrainte pour les entreprises, mais plutôt comme une formidable opportunité d’innovation, créatrice de valeur pour les entreprises et contribuant à leur résilience et à une productivité élevée et propre, conforme aux normes internationales de développement durable, a souligné M. Chaïbi. Il est donc essentiel que l’État intègre l’économie circulaire dans toutes ses stratégies industrielles, en garantissant des sources de financement diversifiées, une législation avancée et des partenariats entre tous les acteurs, publics et privés, de tous les secteurs, a ajouté le président du CCITF, en expliquant que l’échange d’expériences, de solutions et d’expertise est essentiel pour permettre aux institutions de réussir cette transition cruciale vers une compétitivité de haute qualité et leur intégration dans une économie durable et résiliente.

Dans ce contexte, l’obtention par la CCITF du label «Chambre durable et socialement responsable» en 2025 illustre sa stratégie visant à soutenir ses entreprises membres dans la réalisation du développement durable et de la responsabilité sociale et environnementale, tout en restant ouverte aux entreprises émergentes, aux projets et aux idées novatrices et renouvelables qu’elle présente comme solutions concrètes dans le domaine de l’économie circulaire durable.

I. B.