Jill Biden se livre sur la présidence de son mari !

Dans ses mémoires ‘‘A View from the East Wing’’ (Vue de l’aile Est), l’ancienne Première dame Jill Biden dévoile des détails inédits sur la présidence de son époux Joe Biden. Elle y livre son récit personnel des événements qui ont marqué leur passage à la Maison-Blanche et la campagne présidentielle de 2024 qui s’est soldée par le retrait de son époux de la course et la réélection de Donald Trump.

Imed Bahri

Selon le Wall Street Journal, l’ouvrage paru mardi aux États-Unis dresse un portrait franc d’une administration critiquée pour sa réticence à communiquer avec le public surtout sur l’état de santé de Joe Biden.

Parmi les révélations les plus importantes de ces mémoires figurent les problèmes de santé rencontrés par l’ancien président durant sa dernière année de mandat, avant le diagnostic d’un cancer de la prostate métastatique.

Jill raconte avoir remarqué ses fréquents réveils nocturnes et avoir fait part de ses inquiétudes à l’équipe médicale de la Maison-Blanche, persuadée que son état serait examiné et suivi.

Elle indique que ces symptômes n’ont pas été pris en charge correctement, admettant qu’elle n’en a pas discuté directement avec son mari en raison de la nature de leur relation qu’elle décrit comme très privée en matière de santé.

Débat présidentiel

Jill Biden consacre une part importante de son livre au débat télévisé de juin 2024 entre Joe Biden et le candidat républicain de l’époque, Donald Trump, un moment crucial de la campagne de réélection de l’ancien président. Elle raconte que dès le début, elle a senti que quelque chose n’allait pas étant donné que son mari paraissait fatigué, sa voix rauque et son teint inhabituellement pâle.

Elle se souvient qu’en écoutant certaines de ses réponses hésitantes pendant le débat, elle s’est demandée s’il était victime d’un malaise soudain, voire d’un AVC. Elle affirme qu’aujourd’hui encore, elle ignore ce qui s’est réellement passé ce soir-là.

Selon le WSJ, Jill Biden révèle qu’elle était favorable à ce que le président subisse un test cognitif après le débat afin de démontrer ses facultés mentales et de rassurer le public. Elle explique cependant que certains conseillers s’opposaient à cette idée, arguant que sa performance quotidienne à la tête du pays était le véritable indicateur de sa compétence.

Elle relate également l’aveu de son mari, immédiatement après le débat, que ce fut un désastre pour lui.

L’actuel président n’a pas tardé à réagir aux confidences de Mme Biden. Il a écrit sur son réseau social Truth Social : «Jill Biden admet enfin qu’elle ne savait pas quel était le problème avec Sleepy Joe (Joe l’Endormi) pendant notre débat présidentiel spectaculaire de 2024 qui a fait de fortes audiences et pendant lequel Joe n’a pas exactement livré la meilleure performance possible. Elle ne s’est pourtant pas précipitée sur scène pour aider son mari en difficulté comme le ferait toute bonne épouse. La seule chose qu’elle a oublié de mentionner est à quel point j’étais bon avant [que Joe Biden] ne s’effondre quasiment».

Le procès du fils

Jill Biden décrit le procès de Hunter Biden, fils du président et de sa défunte première épouse Neilia, pour possession illégale d’armes à feu, comme l’une des périodes les plus difficiles que la famille ait traversées durant sa présidence. Elle confie que voir des membres de sa famille témoigner au tribunal et entendre les détails de ses anciennes addictions (à l’alcool at au crack) ont été parmi les expériences les plus douloureuses pour elle.

Dans ses mémoires, elle exprime sa conviction que son mari s’est peut-être trop soucié de démontrer l’indépendance et la non-ingérence du Département de la Justice dans cette affaire, ce qui a finalement entraîné de lourdes conséquences juridiques pour son fils.

Sur le plan politique, Jill Biden brosse le portrait d’une relation cordiale avec la famille de l’ancien président Bill Clinton, notamment durant les derniers mois de la campagne de 2024. En revanche, elle décrit sa relation avec Donald Trump et son épouse Melania comme froide et tendue.

Sa relation avec Trump

Elle note que ses rencontres avec Trump étaient très rares, tout en décrivant des échanges protocolaires tendus avec Melania Trump, notamment un bref trajet en voiture pendant la transition présidentielle, marqué par peu de mots et quelques banalités.

Ses mémoires révèlent également son profond attachement à l’aile Est de la Maison-Blanche, aile qui était réservée aux premières dames. Elle exprime sa tristesse face à la démolition de certaines parties de cette aile lors des rénovations ultérieures de Trump et considère cet espace comme un élément important de ses souvenirs de la présidence.

Dans l’ensemble, les mémoires de Jill Biden offrent un récit personnel d’années marquées par d’importantes difficultés politiques, familiales et de santé et lèvent le voile sur les rouages ​​d’une administration qui a longtemps préféré garder le silence sur de nombreuses questions ayant suscité une vive controverse aux États-Unis.