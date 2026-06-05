Le secteur automobile tunisien s’accroît de 50 % en 8 ans

Le secteur de la fabrication de composants automobiles est l’un des plus importants en Tunisie, qui se classe au premier rang des producteurs de composants automobiles en Afrique, a déclaré Ibrahim Debache, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande (AHK Tunisie).

Dans une déclaration à Mosaique FM, en marge de la quatrième édition de l’Industry Innovation Day 2026, sous le thème «Ecosystème tunisien : Servir l’industrie automobile de demain», organisée le jeudi 4 juin 2026, au Sheraton Hotel à Tunis, par AHK Tunisie, en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), M. Debache a expliqué que l’industrie automobile connaît actuellement des transformations profondes, les logiciels et les technologies numériques jouant un rôle de plus en plus prépondérant aux côtés des composants matériels traditionnels. Cela nécessite le développement des ressources humaines et la modernisation des systèmes et infrastructures de formation afin de suivre le rythme de ces évolutions.

Le vice-président d’AHK Tunisie a ajouté que le secteur compte actuellement environ 280 entreprises et emploie plus de 120 000 personnes, contre environ 80 000 en 2018, soit une croissance de plus de 50 % en seulement huit ans, soulignant l’importance de renforcer la valeur ajoutée de l’industrie tunisienne par l’investissement dans l’innovation, la recherche et le développement. Il a aussi insisté sur la nécessité de freiner l’émigration des travailleurs qualifiés et des ingénieurs en leur offrant des perspectives de carrière prometteuses dans le pays. À cet égard, il a noté que la Tunisie forme chaque année plus de 7 000 ingénieurs, ce qui rend indispensable la création de conditions favorables pour tirer parti de ces ressources nationales.

M. Debache a également plaidé pour que l’on tire parti de la situation géographique stratégique de la Tunisie afin de renforcer son rôle de lien entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, et d’attirer de nouveaux investisseurs compte tenu de la concurrence internationale croissante et des transformations qui s’opèrent sur les marchés mondiaux, notamment sur le continent asiatique, qui représente plus de 60 % de la capacité de production mondiale du secteur.

Adaptation aux progrès technologiques

M. Debache a, par ailleurs, souligné que la coopération existante entre le ministère de l’Industrie et les différents acteurs de l’automobile a contribué ces dernières années au développement du secteur et à sa capacité à suivre le rythme des nouvelles avancées technologiques. Tout en insistant sur l’importance de poursuivre les efforts conjoints entre les institutions publiques, le secteur privé et les partenaires internationaux afin de renforcer la compétitivité de la Tunisie.

M. Debache a conclu en soulignant que la confiance que la Tunisie a su gagner auprès des principaux constructeurs automobiles et de composants automobiles au fil des décennies demeure l’un des facteurs les plus importants pour attirer les investissements, notant qu’un certain nombre d’investisseurs ayant implanté leurs usines en Tunisie depuis les années 1970 et 1980 étendent désormais leurs investissements aux domaines de l’innovation, de la recherche et du développement, ce qui renforcera la position de la Tunisie sur la carte de l’industrie automobile à l’avenir.

La Journée de l’innovation automobile a été une occasion pour mettre en lumière les dernières transformations de l’industrie automobile mondiale et à aborder les principales opportunités et les défis auxquels est confrontée l’industrie en Tunisie, notamment face aux progrès technologiques rapides et à la transition vers la numérisation et les logiciels intelligents.

I. B.