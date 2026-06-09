Lancement officiel de la semaine de la diplomatie canadienne en Tunisie

À l’occasion des 60 ans de l’ouverture de l’ambassade du Canada à Tunis — pionnière des représentations canadiennes au Maghreb —, l’Ambassadeur S.E.M. Alexandre Bilodeau a donné hier le coup d’envoi des festivités de la « Semaine de la diplomatie canadienne ».

Cet anniversaire marquant a été célébré en présence du ministre de l’Environnement, Habib Abid, ainsi que d’un parterre de partenaires institutionnels et de diplomates étrangers.

Nous adressons nos sincères remerciements à M. Habib Abid, ministre de l’Environnement, pour avoir partagé ce moment avec nous et souligner l’importance des relations tuniso-canadiennes, ainsi qu’à nos partenaires institutionnels et membres de la communauté internationale qui étaient présent.e.s, lit-on dans le communiqué de l’ambassade canadienne.

Cette semaine thématique sera l’occasion de dresser le bilan de 60 ans de coopération bilatérale fructueuse et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir pour le partenariat tuniso-canadien.