Tunis | Le Tunisian dolphin project fête ses 10 ans ce samedi à la CST

À l’occasion de son dixième anniversaire, le Tunisian dolphin project organise une journée portes ouvertes ce samedi 13 juin 2026 à la Cité des sciences de Tunis.

Depuis une décennie, le Tunisian Dolphin Project étudie les cétacés de Tunisie et œuvre pour mieux connaître et protéger ces espèces emblématiques de la Méditerranée. Financé par l’ACCOBAMS, le TDP célèbre aujourd’hui ses 10 ans à travers une journée ouverte au public.

Au programme : chercheurs, experts et passionnés réunis autour de présentations et d’échanges sur les cétacés de Tunisie et de Méditerranée, pour partager les avancées scientifiques et les efforts collectifs menés durant cette décennie d’engagement.