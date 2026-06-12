Viol d’une septuagénaire à Mahdia | Le suspect écroué

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Mahdia a émis, hier, un mandat de dépôt à l’encontre d’un individu accusé du viol d’une femme âgée de 75 ans.

Selon les déclarations de Farid Ben Jha, porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mahdia, à la radio Mosaique FM, l’agression a été commise avec un recours flagrant à la violence et la victime, en raison de son âge, se trouvait dans un état de vulnérabilité totale au moment des faits.

La même source a ajouté que l’enquête a révélé que le suspect était sous l’effet de la drogue et que ce dernier a été placé en détention en attendant que le procès détermine sa sentence.

Y. N.