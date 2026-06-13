Clear Schools : La jeunesse tunisienne s’engage pour l’environnement

Fabrizio Poretti et Jonathan Rezzonico, respectivement Directeur et Conseiller climatique à la Coopération suisse en Tunisie, ont participé samedi 6 juin 2026 à la cérémonie de clôture du projet Clear Schools.

Un moment fort, organisé dans le cadre de la Conférence sur le climat tenue à la Cité des Sciences à Tunis à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Mis en œuvre par l’AGEOS avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie, Clear Schools a accompagné des élèves de trois collèges du Grand Tunis (El Farabi Jaafer, Farhat Hached Soukra, Sidi Thabet) à travers des activités de sensibilisation aux défis climatiques et environnementaux, tout en intégrant l’utilisation de données géospatiales dans la gestion des déchets. Une approche à la fois innovante et ancrée dans le réel.

Au total, 120 élèves ont pris part aux sorties et formations, dont 60 ont suivi l’ensemble du parcours. Tout au long du projet et de ses différents ateliers, près de 500 élèves supplémentaires ont été impliqués ponctuellement dans des activités variées : plantations, campagnes de propreté, ramassage de papier, et ateliers ouverts de sensibilisation à la gestion des déchets.

En plaçant le facteur humain au cœur de la démarche, le projet part d’une conviction simple : renforcer les connaissances des jeunes générations, c’est faire prendre conscience à toute la société, non seulement des défis, mais aussi des solutions possibles face au changement climatique.

Ce résultat n’aurait pas été possible sans l’engagement des enseignants et directeurs de ces établissements, dont la collaboration a joué un rôle primordial dans la réussite du projet.

Communiqué